Polícia prende dois homens por aplicar o golpe do 'cartão retido' em agências da Zona Norte

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, neste domingo (23), por aplicar o golpe do "cartão retido" em agências bancárias da Ilha do Governador, na Zona Norte. Pedro Lucas Ambrósio Marques e João Vitor da Silva Correa responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Segundo as investigações, a dupla instalou um dispositivo de fraude em um dos caixas eletrônicos de uma agência no bairro Cacuia, ao mesmo tempo em que simularam que os demais terminais do local estavam danificados, obrigando os clientes a utilizarem o caixa adulterado.



Após realizarem o golpe, os criminosos se deslocaram para outra agência, no bairro da Portuguesa, onde foram surpreendidos por equipes da 37ª DP (Ilha do Governador) no momento em que tentavam deixar o local.



Em diligencias na agência do Cacuia, os policiais localizaram o dispositivo no caixa eletrônico, além de constatarem que os demais terminais haviam sido manipulados para inviabilizar o uso.



De acordo com a Polícia Civil, o golpe realizado consiste em reter o cartão da vítima no terminal eletrônico, com um dispositivo inserido no local. Em seguida, os criminosos se aproximam e oferecem "ajuda" para as vítimas, fornecendo inclusive um telefone celular próprio, alegando ser da central de atendimento do banco. O alvo, acreditando estar falando com o banco, fornece seus dados pessoais e a senha diretamente a um outro criminoso.



Após a saída da vítima da agência, os criminosos recuperam o cartão preso e, de posse da senha, realizam saques e transações até estourarem o limite da conta, causando grande prejuízo financeiro à vítima.



A Polícia Civil alerta a população sobre o golpe e reforça a orientação de não aceitar ajuda de terceiros em caixas eletrônicos, bem como não fornecer dados pessoais ou senhas a desconhecidos.