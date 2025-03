Rafa Diniz é enterrado após morrer afogado no Rio São Francisco

Pernambuco - O cantor Rafa Diniz foi enterrado neste domingo (23) no cemitério Campo das Flores, em Petrolina, no sertão pernambucano. O artista faleceu na tarde de sexta-feira (21) após pular no Rio São Francisco

O velório de Jhaimerson Juvenal, nome de batismo do cantor, aconteceu no sábado (22) na rua do Ouro Preto, no bairro Recanto.

Rafa se dedicava à sua carreira musical, cantando arrocha desde 2022. Ele possuía sete discos lançados. Algumas de suas músicas mais conhecidas são Plantão no Boteco, Mulher Segura e Aliança na Bio.

O acidente

Rafa estava na Ilha do Fogo, entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) para avaliar o cenário para a gravação de um videoclipe. Em determinado momento, ele decidiu pular no Rio São Francisco e acabou sendo levado pela correnteza e morrendo afogado.

"Ele pulou no rio e aconteceu essa fatalidade", lamentou Matheus Mattos, agente do artista, ao "Diário de Pernambuco". Mattos disse ainda que o jovem não sabia nadar.