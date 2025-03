Casal foi executado no último sábado

O sargento PM Adil da Cruz Marques e sua mulher, Jaqueline de Araújo, foram assassinados a tiros, na tarde de sábado (22), em Magé, na Baixada Fluminense. O duplo homicídio aconteceu na Rua Guaxupé, no bairro Piabetá. De acordo com a Polícia Militar, o agente foi socorrido e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. Jaqueline morreu no local.

Informações iniciais apontavam que o autor do crime seria policial militar. A corporação, no entanto, esclareceu que ainda não há confirmação sobre a suspeita.

Sepultamentos

O enterro de Jaqueline será hoje no Cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O velório está marcado para às 14h e o enterro às 16h30, enquanto o sepultamento de Adil ocorrerá no Cemitério Bongaba, em Piabetá, a partir das 15h30. Segundo a Polícia Civil, investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.