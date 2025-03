Atriz 'brasileira' de 'Velozes e Furiosos' está de férias no País e posta fotos no Rio

Jordana Brewster, conhecida por viver Mia Toretto na franquia Velozes e Furiosos, está de férias no Brasil. No domingo, 23, a atriz publicou fotos no Rio de Janeiro em seu Instagram. "Em casa", escreveu na legenda.

Nascida no Panamá, Jordana é filha de mãe brasileira, a modelo Maria João Brewster, que viveu o auge da carreira nos anos 1970. Jordana morou no Brasil por quatro anos quando era criança, dos 6 aos 10 anos. Foi nessa época que estreou no cinema, como atriz-mirim no filme Super Xuxa Contra o Baixo Astral, de 1988.

A atriz fala português fluente e tem forte ligação com a cultura brasileira. Na descrição de seu perfil do Instagram, ela registra uma bandeira do País, ao lado da bandeira dos Estados Unidos, onde vive atualmente.

Nos comentários, brasileiros celebraram a visita de Jordana ao Rio. "Aqui é o Brasil", escreveram algumas pessoas. "Bem brasileira", registrou outra mensagem.