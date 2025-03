Um caminhão bateu em uma árvore no Centro do Rio e interditou a Av. Marechal Floriano, na manhã de ontem. O acidente afetou a circulação do VLT, cujo trajeto da Linha 3 foi interrompido. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o principal bloqueio foi na altura da rua Alexandre Mackenzie, e desvios foram realizados para a rua Tomé de Souza. Equipes da Comlurb retiraram os restos da árvore.