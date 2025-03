Racha na liderança de milícia

Ainda segundo as investigações, Ronny ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. A quebra da aliança entre líderes da milícia da Muzema e de Rio das Pedras fez com que Ronny se aliasse a traficantes do CV.

A primeira fase da Operação Contenção tem como objetivo atacar o avanço territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste. A ação busca atingir diretamente os principais responsáveis pelo comando das atividades da facção na região, interrompendo o fluxo de dinheiro, drogas e armas que sustentam o grupo.

Atuaram na operação a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegacias vinculadas ao Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC) e unidades especializadas do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE). Já a Polícia Militar trabalhou com a Subsecretaria de Inteligência da corporação, o Bope e com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Vidigal.