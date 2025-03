Quem é Can Yaman, ator turco que está no Brasil para o lançamento da série 'El Turco'

O ator turco Can Yaman, de 35 anos, chegou ao Brasil no último domingo, 23, para divulgar sua nova série, El Turco, disponível na plataforma Globoplay. Conhecido por seu carisma e talento, Yaman foi calorosamente recepcionado por uma multidão de fãs no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Esta é a terceira visita de Yaman ao Brasil desde 2019. Em sua última passagem pelo País, o ator também foi cercado por fãs em São Paulo durante a divulgação da série Sr. Errado, outra produção turca disponível no Globoplay.

Início da carreira e principais trabalhos

Nascido em Istambul, Turquia, Can Yaman iniciou sua carreira artística em 2014 na série Gönül Isleri. Formado em Direito pela Universidade de Yeditepe, ele optou por seguir sua paixão pela atuação, conquistando papéis de destaque em diversas produções televisivas.

O reconhecimento internacional veio com a novela A Sonhadora (Erkenci Kus, 2018), na qual interpretou Can Divit, um fotógrafo aventureiro. Sua performance lhe rendeu o prêmio Golden Butterfly de Melhor Ator de Comédia Romântica. Em 2020, protagonizou Senhor Errado (Bay Yanlis), consolidando-se como um dos principais nomes da televisão turca. Ambas as produções estão disponíveis no Globoplay.

Sucesso internacional e novo projeto

Buscando diversificar sua carreira, Yaman mudou-se para a Itália, onde participou da série Viola come il mare (2022) e foi escalado para o papel principal em Sandokan, um reboot baseado na história do fictício pirata asiático. Além de atuar, ele se tornou o rosto de diversas marcas europeias.

Além de sua carreira artística, Can Yaman é reconhecido por suas ações filantrópicas. Ele criou a fundação italiana Can Yaman for Children, voltada a oferecer oportunidades educacionais para crianças e jovens. Em 2019, foi eleito o Homem do Ano pela GQ Turquia. Poliglota, o ator fala fluentemente turco, italiano, francês, inglês, alemão e espanhol.

No Brasil, Yaman até arriscou um pouco da língua portuguesa para mandar um recado especial para Tadeu Schmidt sobre a trama que combina ação, aventura e romance em uma história de época baseada na lenda de La Turchia, um festival celebrado há mais de 300 anos na vila italiana de Moena.

Escrita por Kerem Deren e Çisil Hazal Tenim, dirigida por Uluç Bayraktar e com produção da Ay Yapim, a série El Turco reúne ainda em seu elenco nomes como Will Kemp, Greta Ferro, Sai Bennet, Kieran O'Reilly, Nigel Pilkington, Veronica Ferres, Magnus Samuelsson, Haluk Piyes, Slavko Sobin, David Nykl e Madalena Aragão. A distribuição é da MADD Entertainment.