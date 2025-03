Adolescente morre ao ser atropelada por carro na calha do BRT

Uma estudante de 17 anos morreu atropelada na manhã desta terça-feira (25) por um carro oficial do governo do estado que transitava irregularmente na calha do BRT, na Praça Seca, Zona Oeste. O veículo, pertencente à Casa Civil, estava a serviço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.



O atropelamento ocorreu na Rua Cândido Benício, em frente ao Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, próximo à estação Pinto Teles, no sentido Terminal Alvorada. O trânsito dos articulados precisou ser desviado para a pista comum.



Bombeiros foram acionados, mas a jovem já estava sem vida. O local foi isolado para a perícia da Polícia Civil antes da remoção do corpo.



Imagens de câmeras de segurança da estação mostram o carro trafegando na via exclusiva para BRT, enquanto a pista principal tinha trânsito intenso. Segundo a Mobi-Rio, o acesso ao corredor é restrito.



O governo do estado lamentou a morte da estudante e afirmou que prestará assistência à família. A Secretaria de Cultura anunciou a abertura de um procedimento interno para apurar o caso, uma vez que o motorista estava em serviço.



De acordo com o governo, o condutor permaneceu no local para prestar socorro e, em seguida, foi à 28ª DP (Praça Seca), que investiga as circunstâncias do acidente.



"A Secretaria de Cultura segue colaborando com as autoridades para elucidar o caso", informou a pasta, destacando que os veículos usados pelo órgão pertencem à Casa Civil.