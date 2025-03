Agente pensou que armas dos bandidos eram de brinquedo

Na ocasião do crime, um grupo de pelo menos sete pessoas praticava um roubo a um depósito de bebidas, em Santa Cruz. Eles estavam fortemente armados com fuzis e pistolas, e parte do grupo fazia vigilância da área enquanto outros marginais roubavam as mercadorias.

A vítima, que trafegava por ali em sua motocicleta, tentou abordar um dos criminosos posicionados do lado de fora do estabelecimento. Neste momento, os demais comparsas, que estavam no interior do local, saíram e atiraram diversas vezes contra o policial penal, que morreu no local. Os bandidos ainda roubaram sua arma.

Toda a ação foi gravada por uma câmera de segurança, onde é possível ver o momento em que o inspetor para a moto e conversa com um dos ladrões, que vigiava a entrada do depósito. Henry se apresenta como policial e chega a sacar uma pistola, mas, ao perceber a presença de mais três bandidos, guarda a arma e tenta ir embora. Neste momento, os quatro criminosos disparam contra o policial, que morreu na hora.