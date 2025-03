Com eliminação de Aline no 'BBB 25', brothers acertam as contas na casa

A madrugada após a eliminação de Aline no BBB 25, foi de repercussão sobre o comportamento da sister e acerto de contas entre adversários no jogo. Ex-integrantes do Quarto Fantástico e o Quarto Anos 50 se reuniram em seus grupos para analisar a saída da baiana. Enquanto isso, Daniele e Diego Hypolito conversaram com João Gabriel após uma breve discussão entre eles no último Sincerão.

Veja o resumo da madrugada após a eliminação no BBB 25:

Maike e Diego comemoram permanência na casa





Após se livrar do seu primeiro Paredão, Maike celebrou sua permanência no reality com os ex-integrantes do Quarto Fantástico. Diego Hypolito agradeceu a Deus e ganhou o abraço de Vitória Strada.





Brothers especulam motivo da saída de Aline





Guilherme conversa com aliados e diz achar que o Paredão foi entre Aline e Maike. O fisioterapeuta afirmou que Aline era uma forte candidata para ganhar o BBB 25, mas se perdeu em discussões na casa. Do outro lado, Eva comentou com o grupo que a baiana começou a xingar, debochar e humilhar durante as discussões, e perdeu a razão por esse motivo.





Irmãos Hypolito conversam com João Gabriel





Daniele teve um breve desentendimento com João Gabriel após o último Sincerão, quando o brother afirmou que ela e Diego estavam na casa "a passeio". Na cozinha, a sister e seu irmão, Diego, conversaram com o goiano sobre as falas e Daniele reforçou que esse comentário deixou ela chateada. João Gabriel respondeu que não queria dizer que eles estavam de férias.





Diego disse ao goiano que escuta as críticas que recebe no Sincerão, mas não gosta quando supõem algo que ele não é, e por isso ficou chateado com João Gabriel.





Diego ainda fez questão de destacar que não gostou do brother ter dito que ele estava de férias e afirmou que trabalha de "segunda a segunda" para manter a família. João Gabriel reforçou que não falou da forma que foi interpretado pelo brother.





Grupo Anos 50 pensa no próximo Paredão





Em conversa com Delma e Guilherme, Daniele pensa no próximo Paredão e se questiona se ela e o irmão terão uma semana tranquila no reality. Delma tranquiliza a sister e diz acreditar que os próximos alvos serão ela e Vinícius, a depender da liderança.





Guilherme e Vinícius avaliam Eva e Renata





Em conversa com Delma e Vinícius na área externa, Guilherme diz que Eva e Renata tiveram dificuldade de integrar algum grupo no reality e não se tornaram prioridade de ninguém no jogo. Delma e Vinícius acham que as sisters correram do jogo durante o confinamento e fizeram boa vizinhança com todos os grupos da casa.





Os brothers ainda discutiram o comportamento das bailarinas após o retorno de Renata com informações externas da Vitrine de Seu Fifi. Guilherme não concordou que a sister foi soberba ao voltar expondo os participantes e Vinícius questionou quando ele e Renata tiveram embates para ela agir de forma diferente com ele no jogo.





Vinícius disse que a sister passou a ignorá-lo depois da Vitrine e, por isso, não fez questão de chamar ela para conversar e tentar entender o que ela tinha ouvido fora da casa.