Fechado, bar 'point' de flamenguistas no Maracanã pega fogo

Rio - Um incêndio atingiu o Bar dos Chicos, no Maracanã, Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (26). O estabelecimento era conhecido por ser 'point' de torcedores do Flamengo em dias de jogos e estava fechado desde janeiro. Não houve feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado para a Rua Luiz Gama, nº 5, às 4h40. Os militares que atuaram no local conseguiram controlar as chamas e finalizaram os trabalhos às 6h30.

O estabelecimento era tradicional na região e funcionava todos os dias da semana. Em janeiro, um funcionário relatou ao Meia Hora ter ouvido nos bastidores que um desentendimento entre os três sócios teria motivado a suspensão das atividades.

O fechamento chegou a dividir opiniões entre moradores e comerciantes do bairro, já que uns se disseram aliviados por relatarem que ocorria baderna e tumulto em dias de jogos. Já outros lamentaram, por acreditarem que a rua ficará menos movimentada e mais insegura.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e a perícia solicitada. Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e investigam as circunstâncias do fato.