Um assalto a um ônibus da linha 497, que faz o trajeto Penha x Laranjeiras, terminou com dois presos na madrugada de ontem, em Bonsucesso. Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do 22º BPM (Maré) localizaram os criminosos na Rua Dona Isabel após o roubo.