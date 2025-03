A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram ontem uma ação em municípios do Rio contra quadrilha envolvida em tráfico de drogas, torturas e homicídios. Os crimes aconteceram em Barra do Piraí. Até o fechamento desta edição, 30 pessoas foram presas, algumas em flagrante. Foram 27 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão cumpridos na capital, em Itaboraí, em Barra do Piraí e em Paraíba do Sul.