Nova IA da OpenAI que gera imagens viraliza entre brasileiros e sai do ar

O ChatGPT ganhou nesta quarta-feira, 25, uma versão aprimorada do seu gerador de fotos por inteligência artificial (IA), o Imagens. Inicialmente, o novo produto da OpenAI estava disponível a todos, entretanto, a empolgação dos usuários - inclusive dos brasileiros - foi tanta, que ele precisou ser desativado saiu da versão gratuita.

Segundo a OpenAI, com a tecnologia do GPT-o4, a IA não vai mais gerar imagens confusas e com erros de escrita, o que era um problema constante para quem tentava criar dentro do chatbot. Anteriormente, a tecnologia só tinha capacidade de adicionar de cinco a oito objetos para a arte produzida. Agora, a OpenAI disse que as imagens conseguirão gerar até 20 objetos sem erros. Um gerador de imagens de alta qualidade era uma melhora muito aguardada pelos fãs do chatbot.

A melhora da capacidade de escrita da IA tem uma explicação. A tecnologia anterior, a DALL-E usava o método da difusão, que é quando as imagens vão aparecendo na tela. O GPT-o4 funciona como uma leitura, com as palavras surgindo da esquerda para a direita, o que torna o raciocínio da IA menos confuso.

Outro recurso que chama atenção na novidade da OpenAI é a possibilidade de edição da imagem gerada. Se o resultado não ficou bom o suficiente, é possível realizar mudanças diretamente no chatbot. A IA também consegue converter imagens reais em desenhos no estilo de anime.

A empresa também se atentou ao possível uso indevido da tecnologia e criou filtros que bloqueiam a criação de deepfakes e imagens ilegais. Além disso, também não é possível pedir para que o chatbot remova marcas d'água. Apesar das imagens geradas não possuírem um "selo de IA", todas elas saem com uma identificação escondida de que foram geradas por meio de inteligência artificial.

Entretanto, Sam Altaman, CEO da empresa, disse que a IA pode gerar conteúdos polêmicos "dentro do razoável".

A OpenAI não divulgou o motivo pelo qual a ferramenta saiu do ar mas, geralmente, isso ocorre pelo grande número de acessos simultâneos - agora, a ferramenta só está disponível para os assinantes das versões pagas do ChatGPT - o Pro, Plus e Team. A novidade parece ter sido muito bem recebida inclusive pelos usuários brasileiros, que inundaram as redes com imagens.