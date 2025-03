A investigação foi iniciada em fevereiro de 2023, após descoberta de três fábricas clandestinas de cigarros falsos e do resgate de trabalhadores paraguaios submetidos a regime análogo à escravidão, no âmbito da Operação Libertatis, deflagrada pela PF na Baixada. Conforme apontado em outra operação da Polícia Federal, a Smoke Free, em 2022, essa mesma quadrilha contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenada por um policial federal e integrada por policiais militares e bombeiros, que atuavam em outros serviços ilegais de acordo com os interesses do grupo.