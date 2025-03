Um homem procurado por integrar uma facção criminosa foi preso ontem, na Praia do Arpoador, após publicar uma foto na areia. Guilherme Vinicius Moraes Gonçalves, de 21 anos, seria integrante do Comando Vermelho e atuava como 'soldado' em confrontos armados. A prisão foi realizada por agentes do 23° BPM (Leblon), que receberam informações do setor de inteligência do Bope.