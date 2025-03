Apartamento pega fogo em Ipanema

Rio - Um apartamento foi atingido por um incêndio, na manhã deste sábado (29), no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio. Por conta do fogo, uma coluna de fumaça escura era vista saindo pela janela do imóvel. Até o momento, não há registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Copocabana foi acionado às 10h30 para a Rua Nascimento Silva, nº 7. Os militares conseguiram controlar as chamas, mas ainda atuam no trabalho de rescaldo no local. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.