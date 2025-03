Golpistas se desenvolvem mais

De acordo com o DataSenado, em 2024, 24% dos brasileiros com mais de 16 anos sofreram algum tipo de golpe digital. São mais de 40,85 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético, como clonagem de cartão, fraude na internet ou invasão de contas bancárias. Ainda segundo a pesquisa, não há um perfil claro para as vítimas desse tipo de crime.

A tendência para o decorrer de 2025 é que as fraudes digitais cresçam cada vez mais. Espera-se que as investidas cibernéticas financeiras se concentrem ainda mais em dispositivos móveis do que em computadores. No Brasil, o golpe mais comum tem sido o do Pix.

De acordo com um levantamento da companhia de desenvolvimento de pagamentos ACI Worldwide, os golpes envolvendo o pix só tendem a crescer no país e podem causar um prejuízo de R$ 12 bilhões, até 2028, aos cofres públicos.