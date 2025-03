Golpes digitais tendem a crescer

Com a tecnologia cada vez mais difundida no Mundo, o uso do 'dinheiro comum' está cada vez mais obsoleto. Utilizando as carteiras digitais, é comum que as pessoas concentrem suas finanças em seus dispositivos eletrônicos. Entretanto, os golpes cibernéticos passaram a causar medo.

O estudante Ian Soares, de 22 anos, passou por um caso de golpe cibernético no fim do ano passado. O jovem se inscreveu para uma prova de uma universidade, porém, o boleto da inscrição foi alterado virtualmente, fazendo que o dinheiro fosse para os golpistas.

"Eu fiz a inscrição no site da universidade, gerei o boleto e paguei normalmente. Porém, depois de alguns dias, vi que não tinha recebido a confirmação por parte deles, então entrei em contato. Eles disseram que o boleto não tinha sido pago e pediram o comprovante. Quando eu fui conferir, vi que o código de barras no recibo estava diferente do enviado pela instituição", iniciou.

"Depois, eu conversei com um advogado para tentar recuperar o dinheiro, e ele me orientou a registrar ocorrência. Na delegacia, os policiais disseram que tem um vírus que faz alterar boletos", disse.