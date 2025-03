Vacinação contra gripe

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio iniciou, ontem, a campanha de vacinação contra a influenza para trabalhadores da saúde. A atualização da dose de imunização contra a gripe é fundamental para prevenir complicações, internações e mortes decorrentes das infecções do vírus da influenza nos grupos mais vulneráveis.

Segundo a SMS, a dose é anual e quem se vacinou no ano passado precisa tomar a vacina neste ano. Em 2024, mais de dois milhões de doses foram aplicadas na campanha de vacinação contra a gripe. Em 2025, até o momento, foram registrados nove óbitos em decorrência da doença e 64 casos de internação por influenza no município do Rio.

De acordo com Daniel Soranz, Secretário Municipal de Saúde, a vacina tem ação contra três tipos de influenza: H1N1 (Victoria), H3N2 (Tailândia) e B (Áustria).

Amanhã, a capital dará início à vacinação contra a gripe para pessoas com comorbidades. Já no dia 12 de abril, começa a imunização dos demais grupos prioritários. Para a primeira semana da campanha, o município recebeu 220 mil doses.

As únicas exceções são pessoas com histórico de alergia grave a dose anterior da vacina contra a influenza, e não há indicação para crianças menores de seis meses de idade. Em caso de dúvidas, os serviços de saúde poderão avaliar cada caso.