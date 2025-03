Familiares e amigos dão o último adeus a Heloisa Teixeira

Rio - O corpo da escritora Heloisa Teixeira foi cremado, na manhã deste domingo (30), em uma cerimônia reservada a familiares e amigos no Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Norte.A despedida ocorreu entre 11h e 13h, marcando o último adeus a autora, que deixou um grande legado para a literatura brasileira. No sábado (29) , a sede da Academia Brasileira de Letras (ABL), no Centro, recebeu amigos, admiradores e a família da acadêmica para homenageá-la. O velório começou por volta das 15h e durou até às 19h.Heloisa Teixeira morreu aos 85 anos , devido a uma insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia. Ela ocupava a Cadeira nº 30, sucedendo a escritora Nélida Piñon. Foi a décima mulher eleita para a instituição e uma das principais vozes do feminismo no Brasil.Nascida em Ribeirão Preto (SP), em 26 de julho de 1939, a escritora era graduada em Letras Clássicas pela PUC-Rio e tinha mestrado e doutorado em Literatura Brasileira pela UFRJ, além dos pós-doutorado em Sociologia da Cultura pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque.Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a democratização do conhecimento, fundou, em 2009, a Universidade da Quebrada, um projeto da UFRJ que promove o diálogo entre saberes acadêmicos e populares.Além de sua atuação acadêmica, a professora foi autora de obras como ‘Explosão Feminista’ e ‘26 Poetas Hoje’. Seu legado se estende por estudos sobre cultura, relações de gênero e participação política, refletidos na sua carreira literária.Heloisa Teixeira tomou posse, em 2023, para assumir a cadeira número 30 da ABL, sucedendo Nélida Piñon, sendo essa a primeira sucessão entre mulheres.