Terá chuva e calor

Cariocas podem preparar os guarda-chuvas e roupas frescas para encarar os próximos dias, que serão de pancadas de chuva e altas temperaturas. Ao contrário de ontem, que foi um dia de tempo estável, o restante da semana terá instabilidade e a passagem de uma frente fria. Hoje, a máxima prevista é de 36º C e a mínima, de 20º C.

Segundo o Alerta Rio, entre hoje e a próxima quarta-feira, áreas de instabilidade associadas ao calor e à disponibilidade de umidade vão influenciar o tempo na cidade do Rio, com aumento de nebulosidade e previsão de pancadas isoladas de chuva na tarde e noite. Os ventos vão variar entre fracos e moderados. As máximas previstas para esses dias são de 36º C e 37º C, enquanto as mínima devem ficar em 22º C e 23º C.

Já na quinta-feira, a aproximação de uma frente fria manterá o tempo instável, com céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde, podendo vir com raios e rajadas de vento moderadas. Os termômetros podem atingir temperatura máxima de 38º C e mínima de 20º C.