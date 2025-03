Ladrão de lojas é preso

Agentes da 10ª DP (Botafogo) prenderam, ontem, Victor Hugo Olímpio, conhecido como Victor Bala, apontado como o principal responsável por uma série de roubos a estabelecimentos comerciais na Zona Sul do Rio. Ele assaltava uma loja na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, no momento em que foi detido.

Nos últimos dias, as autoridades intensificaram as buscas, monitorando horários e locais onde o criminoso costumava agir. No momento da abordagem, Victor tentou fugir e houve perseguição, mas ele acabou sendo contido pelos agentes.

De acordo com as investigações, ele é suspeito de, pelo menos, outros 20 assaltos a unidades da mesma rede de lojas em que foi preso. Em grande parte dos crimes, o bandido utilizava uma arma de fogo para intimidar suas vítimas.