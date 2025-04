Milicianos estariam usando farda da PM em comunidade em Bangu

A Polícia Civil investiga a possível atuação de milicianos vestidos com fardas da corporação e da Polícia Militar na comunidade do Catiri, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



Segundo informações preliminares, criminosos teriam imposto um toque de recolher em pontos estratégicos da região e estariam revistando celulares de moradores. Os suspeitos de comandar a ação foram identificados apenas como Ademir e Allan Pirulito.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram homens armados usando uniformes da PM na comunidade. A 34ª DP (Bangu) conduz a investigação para apurar o caso.