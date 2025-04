Um caminhão que arrastava cerca de 200 metros de cabos furtados foi apreendido durante uma operação policial na Rua Xisto Bahia, em Piedade, na madrugada de ontem. De acordo com a PM, ao chegarem ao local, os agentes encontraram um veículo sendo utilizado para furtar o material. No momento da abordagem, os criminosos dispararam contra as autoridades. Houve reação e confronto, mas os bandidos conseguiram fugir. Ninguém se feriu.