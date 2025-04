Dois criminosos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã de ontem, na Estrada Aníbal da Mota, no bairro São José, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada; um carregador com 12 munições intactas e um rádio de comunicação. A ocorrência policial foi registrada 54ª DP (Belford Roxo), pra onde foi levado o material apreendido.