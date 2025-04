Tiroteio entre tráfico e milícia deixa quatro mortos na Região Metropolitana

Rio - Quatro pessoas morreram durante um tiroteio no bairro Apolo II, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada desta terça-feira (1º). O confronto ocorreu entre traficantes locais, integrantes da facção Comando Vermelho (CV), e milicianos do bairro São Joaquim, em Itaboraí.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionadas para a Rua Nilson Gonçalves Mota. No local, os agentes encontraram os corpos de três homens e uma mulher. A área foi preservada para perícia.

Dentre as vítimas estão Natan da Silva Gomes, 21 anos; Igor Cristian Barone Ribeiro, 28; Camilla Viana Fernandes, 36; e Thauan Azevedo Soares, 27. Testemunhas alegam que a região sofre com uma intensa disputa de território entre os criminosos rivais. Até o momento, não há informações se algum deles estaria envolvido no confronto.



Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte das quatro pessoas. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.