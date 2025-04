Atriz de 'CSI Miami' é presa por tentar atropelar o marido após sofrer violência doméstica

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.





A atriz Kim Delaney, de 63 anos, conhecida por seu trabalho em séries como NYPD Blue, Chicago Fire e CSI Miami, foi presa no último sábado, 29, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após uma briga doméstica com o marido, James Morgan. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ e pela CBS News, ambos foram detidos após acusações mútuas de agressão.





O Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles informou que o casal já vinha discutindo antes do incidente. Na sexta-feira, 28, Delaney registrou um boletim de ocorrência acusando Morgan de violência doméstica. No dia seguinte, ele retornou à residência do casal, momento em que a atriz chamou a polícia. No entanto, Morgan apresentou um vídeo às autoridades no qual Delaney supostamente tentava atropelá-lo com um carro.





Diante das evidências, ambos foram presos. Kim Delaney foi acusada de agressão criminosa com potencial para causar lesões graves, enquanto James Morgan foi detido sob a acusação de violência doméstica.





Essa não é a primeira vez que a atriz enfrenta problemas com a Justiça. Em 2002, ela foi presa por suspeita de dirigir sob efeito de álcool. Três anos depois, perdeu a custódia do filho de 15 anos, após ele testemunhar que a mãe colocou sua vida em risco ao dirigir embriagada, conforme reportado pela revista People.





O caso mais recente segue em investigação pelas autoridades de Los Angeles.