Polícia prende homem que torturou e matou o patrão na Baixada

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam nesta terça-feira (1) Matheus Fonseca de Almeida, acusado de torturar, matar e ocultar o cadáver do próprio patrão, Geraldo de Souza Costa. Ele foi localizado em um estabelecimento comercial no Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O crime ocorreu no fim de dezembro, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Segundo as investigações, Matheus trabalhava em uma das barbearias de Geraldo e, ao encontrá-lo sozinho no local, aproveitou a oportunidade para agir. Ele teria amarrado, torturado e assassinado a vítima antes de incendiar o estabelecimento com o corpo dentro. Em seguida, fugiu levando pertences do patrão e o dispositivo que armazenava as imagens das câmeras de segurança.



Com a conclusão do inquérito, a DHC indiciou Matheus e solicitou sua prisão preventiva à Justiça, que acatou o pedido. O mandado foi cumprido nesta terça-feira.