Vítima criava sozinha oito filhos

Camilla deixa oito filhos, o mais velho de 18 anos. A vítima era mãe solteira e criava as crianças com ajuda da família. "Camila não tinha recursos, vivia com ajuda da minha mãe e do bolsa família, não tinha como trabalhar por conta das crianças", explicou. Familiares de Camilla estiveram na manhã de ontem no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para realizar os procedimentos para liberação do corpo.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte de Camilla e de outras três pessoas durante tiroteio entre traficantes e milicianos no bairro Apollo 2, no município de São Gonçalo.

Ainda de acordo com informações divulgadas pela corporação, perícias já foram realizadas nos locais das mortes e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação dos crimes.