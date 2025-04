Um incêndio atingiu um casarão na Rua República do Líbano esquina com a Rua da Constituição, no Centro, na noite de segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes realizaram o trabalho de rescaldo na manhã de ontem. Ainda de acordo com a corporação, o acionamento ocorreu por volta das 22h e as chamas foram controladas por volta das 1h30. Não houve vítimas.