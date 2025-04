Casas em área de proteção ambiental são demolidas no Recreio

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) realizou a demolição de três edificações irregulares, nesta quarta-feira (2), no Recreio, Zona Oeste do Rio.

As construções ficam na Rua Doutor Crespo. O primeiro imóvel tinha dois andares, enquanto o segundo possuía um pavimento e pequena estrutura anexa nos fundos do terreno. Já o terceiro endereço seria uma área ao uso comum do projeto do condomínio.

As três edificações foram erguidas às margens do Canal Cortado. Engenheiros da prefeitura estimam um prejuízo de R$ 4.1 milhões aos responsáveis pelas obras.



Ainda segundo a Seop, as construções, que estavam em fase de alvenaria, não tinham autorização da prefeitura e ficavam em um loteamento clandestino. Além disso, ocupavam uma área de proteção ambiental, o que é proibido.



“A gente faz essa operação de demolição justamente para impedir a ocupação indevida dessa área e segue firme nesse combate à constituições ilegais, fazendo esse trabalho de prevenção”, ressaltou Brenno Carnevale, secretário de Ordem Pública.



Além da Seop, participaram da operação agentes da Guarda Municipal, Comlurb, Iguá, Light, Rio Luz e a subprefeitura da região.