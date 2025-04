Homem é preso por roubar carro funerário com corpo

Um ex-funcionário de uma funerária foi preso, nesta terça-feira (1º), após roubar o carro da empresa com um caixão e um corpo dentro. O homem estava dormindo na casa da ex-namorada, no Bairro Cinquentenário, na Região Oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando os policiais o encontraram.

O roubo aconteceu por volta das 6h, pouco depois que o corpo foi colocado no carro para ser levado ao cemitério. As informações são do jornal "Estado de Minas". Assim que recebeu o comunicado, a PM enviou agentes à empresa, no Bairro Nova Gameleira.

De acordo com a Polícia, as câmeras de segurança da funerária foram essenciais para resolver o caso.

"Percebeu-se que se tratava de um ex-funcionário. Assim, o rastreamos. Depois de passar por sua casa, sem encontrá-lo, fomos até a casa da ex-namorada, onde o encontramos", explicou o tenente Cunha, que comanda a operação. O corpo que estava no veículo foi devolvido à funerária e, em seguida, à família.

O homem seguiu para a sede do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). De acordo com o tenente, ele já tinha 10 passagens pela polícia por furtos de veículos e eletrônicos.