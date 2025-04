PM é morto a tiros dentro de carro na Avenida Brasil

Rio - Um policial militar morreu, na madrugada desta quinta-feira (3), na Avenida Brasil. Marcelo José Batista estava no próprio carro, na altura de Bangu, na Zona Oeste, e foi encontrado sem vida e com diversas marcas de tiros. Uma pistola estava em cima do corpo da vítima e o veículo também ficou com perfurações nas portas, janelas e no porta-malas.

O crime aconteceu por volta das 4h40, na pista sentido Zona Oeste, e uma equipe da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os PMs encontraram um carro modelo Renault Duster branco abandonado e com as portas abertas. No interior, eles localizaram Marcelo José já sem vida e com marcas de tiros e uma pistola em cima do corpo. O cabo era lotado no 41º BPM (Irajá).

Segundo a PM, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) isolou a área para perícia. O corpo do policial militar começou a ser removido do local pela Defesa Civil por volta das 7h30.Por conta da ocorrência, uma faixa da Avenida Brasil chegou a ficar ocupada, na altura de Vila Kennedy, no sentido Santa Cruz. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte e os agentes realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.