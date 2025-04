Criança de 11 anos é baleada enquanto brincava no condomínio em Realengo

Rio - Uma criança de 11 anos foi baleada dentro do condomínio Ipê Amarelo, na Rua Hélio Amaral, em Realengo, na Zona Oeste, na noite desta quarta-feira (2). Segundo testemunhas, a vítima P. H. S. N, mora no local e estava brincando em uma quadra de futebol no momento em que foi atingida.

Nas redes sociais, a irmã do menino informou que o estado de saúde dele é estável. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde a criança permanece internada.

Relatos apontam ainda que muitos tiros foram registrados na região por volta das 20h30. "Muito criança dentro do condomínio, pânico total", disse uma moradora.



O condomínio fica próximo a quadra da escola de samba Unidos de Padre Miguel. Em nota, a Polícia Militar informou que o menino deu entrada no hospital ferida por disparo de arma de fogo na perna. As circunstâncias da ação são desconhecidas. O fato foi registrado na 33ª DP (Realengo).