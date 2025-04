Morre jornalista Wanda Chase, ícone na Bahia

Rio - A jornalista Wanda Chase morreu na noite de quarta-feira (2). A informação foi confirmada pela família, através das redes sociais. A causa do óbito, no entanto, ainda não foi divulgada. A apresentadora, que passou por vários veículos de comunicação ao longo da carreira, trabalhou por 27 anos na TV Bahia.

"A família Chase, com pesar, informa o falecimento da irmã, tia e tia avó Wanda Chase. Jornalista, uma mulher pioneira e inspiradora na luta pela igualdade racial e pela representatividade na mídia", informa a nota.



Nascida no Amazonas, Wanda passou por importantes veículos de comunicação, como o Jornal A Crítica, Rede Manchete, TV Cabo Branco, Rede Globo Nordeste e por último, por 27 anos na TV Bahia, tornando-se um ícone do jornalismo do Estado. Além de atuar como repórter, editora, colunista e apresentadora, a comunicadora foi uma militante incansável do movimento negro, lutando por mais visibilidade e inclusão.



Mesmo com a aposentadoria, Wanda continuou ativa, escrevendo na coluna "Opraí Wanda Chase", no Portal IBahia, além de trabalhar em projetos como um podcast "Bastidores com Wanda Chase" e um livro sobre a axé music.

Famosos lamentam



Através das redes sociais, a Ministra da Cultura Margareth Menezes lamentou a morte da jornalista. "Acordei hoje com a triste notícia do falecimento da jornalista Wanda Chase, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Salvador. Lembro-me das vezes em que nos encontramos, ela sempre com um sorriso, alegria contagiante e muita competência no que fazia", iniciou Margareth na legenda da publicação.

Em seguida, exaltou a carreira de Wanda e destacou o "legado para gerações futuras". "Sua partida deixa uma lacuna no jornalismo e na luta por igualdade racial e justiça social. Wanda nasceu em Manaus (AM), mas adotou a Bahia como sua terra, tornando-se uma figura importante do jornalismo local e uma defensora das causas do povo negro, tornando-se uma referência e inspiração para muitos. Com uma carreira brilhante na TV Bahia, Wanda destacou-se não apenas por sua competência profissional, mas também por sua paixão e dedicação à cultura baiana. Neste momento de dor, expresso minhas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de Wanda Chase. Que seu legado de resistência, amor e dedicação à causa negra continue a inspirar gerações futuras".

A influenciadora digital Maíra Azevedo, mais conhecida como tia Má, também prestou a última homenagem, nos comentários da publicação. "Wanda é gigante e deixa um legado histórico. Uma mulher, uma profissional que tinha consciência da importância do discurso e da prática! Que o orun a receba sob os aplausos que ela merece, e que aqui não esqueçam da sua história! Salve Wanda".

A apresentadora Astrid Fontenelle deixou uma mensagem de conforto aos familiares. "Meus sinceros sentimentos".