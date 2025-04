Terror! Passageiros pulam de ônibus em movimento para escapar de assalto

Um assalto a um ônibus da linha 232 (Lins x Castelo) na manhã desta quinta-feira (3) deixou quatro passageiros feridos na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio. Para escapar dos criminosos, as vítimas se jogaram do coletivo em movimento. Uma delas está internada em estado grave.



O crime ocorreu após dois assaltantes embarcarem no veículo na altura de São Cristóvão. Um rendeu o motorista, enquanto o outro saqueava os passageiros. Em meio ao pânico, quatro pessoas pularam pela porta traseira próximo ao Viaduto dos Fuzileiros.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Clayson Alberto Braz, 30 anos, Greice do Nascimento, 38, Bárbara Pereira, 27, e Leonardo Ximenes, 20, sofreram ferimentos moderados e foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma das vítimas está em estado grave, enquanto as demais têm quadro estável.



Policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados, mas os assaltantes conseguiram fugir. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que investiga a autoria do crime. O motorista e passageiros prestaram depoimento.



O Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio (Rio Ônibus) repudiou o episódio e cobrou medidas para reforçar a segurança. Na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), tramita um projeto do deputado estadual Renan Jordy (PL) para a instalação de botões de pânico nos coletivos. O dispositivo acionaria a polícia em casos de ameaça grave.



Roubos a ônibus aumentam 49% no Rio

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam um crescimento de 49% nos roubos a coletivos na capital em fevereiro, comparado ao mesmo período de 2024. Foram registrados 367 casos no último mês, contra 246 no ano anterior.



A região da Praça da Bandeira, Maracanã e parte da Tijuca lidera o ranking da cidade, com 59 assaltos nos dois primeiros meses de 2025. No estado, perde apenas para São João de Meriti, Coelho da Rocha e São Mateus, na Baixada Fluminense.