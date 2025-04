Incêndio em ferro-velho destrói diversas casas no Sampaio

Um incêndio de grandes proporções destruiu várias casas no bairro Sampaio, Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (3). O fogo teve início após uma operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) em um ferro-velho clandestino na região.

fotogaleria

Segundo agentes da Seop, o responsável pelo estabelecimento foi levado à 25ª DP (Engenho Novo) por posse de peças de veículos sem comprovação de origem. Liberado por falta de provas, ele retornou ao local e ameaçou a equipe com um galão de gasolina. Pouco depois, um incêndio começou na parte de trás do ferro-velho, que já havia sido interditado em 2024. O suspeito fugiu pelos fundos.



Morador da área, Lucas Fernandes perdeu todos os pertences. "Tacaram fogo ali atrás, pegou num carro e veio queimando tudo, inclusive minha casa e a dos vizinhos", relatou.



Fogo controlado, mas prejuízos severos

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h15. O incêndio foi controlado às 14h48 e, às 15h30, a equipe realizava o rescaldo. Não houve vítimas.



A Rua Ana Neri precisou ser interditada na altura da Rua Paim Pamplona, sentido Engenho Novo. O conjunto de imóveis atingido fica próximo ao Viaduto Engenheiro Armando Coelho de Freitas, conhecido como Viaduto do Jacaré.



Bombeiros dos quartéis de São Cristóvão, Méier e Benfica atuaram no combate às chamas, que geraram uma espessa cortina de fumaça e se alastraram para casas vizinhas.



Além das residências, um comércio de hambúrgueres foi destruído. Marcio Luiz da Silva, que mantinha o negócio com seu primo Lucas, lamentou: "Perdemos tudo: freezer, geladeira, máquinas... Não sabemos se vai dar para restaurar ou se o fogo comprometeu a estrutura".



A Polícia Civil investiga a causa do incêndio.