Passageiros se jogam de ônibus

Passageiros de um ônibus da linha 232 (Lins x Castelo) viveram momentos de tensão durante um assalto, ontem, na Praça da Bandeira, na Zona Norte. Quatro pessoas se jogaram do coletivo para fugir dos ladrões e ficaram feridas. Uma delas está em estado grave.

Segundo relatos, dois assaltantes entraram no ônibus na altura de São Cristóvão. Minutos depois, um deles rendeu o motorista, enquanto o outro começou a roubar pertences dos passageiros.

Durante o crime, quatro pessoas decidiram pular da porta traseira do coletivo em direção ao Viaduto dos Fuzileiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Clayson Alberto Braz, de 30 anos, Greice do Nascimento, 38, Bárbara Pereira, 27, e Leonardo Ximenes, 20, tiveram ferimentos moderados.

O grupo foi socorrido e levado até o Hospital Souza Aguiar, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que, das quatro vítimas, uma está em estado grave e as outras três, quadro de saúde estável.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) estiveram no local, mas os ladrões fugiram.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e, segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. O motorista e o restante dos passageiros prestaram depoimento.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) repudiou e lamentou a recorrência dos assaltos aos coletivos em toda a capital.

"A insegurança a qual a população está submetida não pode ser mera estatística. Reiteramos a necessidade de que providências efetivas sejam tomadas pelas autoridades a fim de garantir o direito de ir e vir do cidadão", disse, em nota.