Ivan Kley, ex-tenista e pai de Vitor Kley, morre aos 66 anos

Rio - O ex-tenista e pai do cantor Vitor Kley, Ivan Kley morreu aos 66 anos, vítima de um tromboembolismo pulmonar, em Itajaí, Santa Catarina, nesta quinta-feira (3). A informação foi confirmada através das redes sociais pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que homenageou um dos maiores ícones do esporte.

"Foi um dos grandes nomes do tênis brasileiro, marcando sua carreira tanto nas quadras nacionais quanto internacionais. Com um estilo de jogo vibrante e combativo, ele se destacou como um dos principais tenistas de sua geração", diz o comunicado, que também expressa "suas mais profundas condolências à família e amigos" de Ivan.

O velório acontecerá neste sábado (5), das 9h às 15h, no Crematório Vaticano - BR 101, km 132, 3650 - Balneário Camboriú, Santa Catarina.

O melhor ranking do ex-atleta na Associação de Tenistas Profissionais (ATP) foi 81º em simples e 56º em duplas.Depois dasua aposentadoria das competições, Ivan seguiu sua trajetória no tênis como diretor da academia ADK Tennis, em parceria com Patricio Arnold, contribuindo para o desenvolvimento e formação de novas gerações de atletas.

Vitor Kley lamenta a morte do pai

Através da mesma rede social, Vitor Kley lamentou e perda e prestou sua homenagem ao pai. "Meu herói de olhos azuis agora é de fato o maior farol. Pai, tu se tornou infinito! Ainda tinha duas coisas que eu queria ter feito contigo… uma delas eu sei que tu vai ouvir de onde estiver, vai por mim".

Enfim, agora tu tá com a mente e o coração em paz. Descansa tranquilo e na boa que a gente vai te honrar por aqui. Te amo, doutor, cachorrão. Já te sinto mais forte e presente. 'Vamos por mais!'", escreveu o dono da canção "O Sol". Além disso, resgatou registros ao lado do patriarca.