Vítima realizava várias ações sociais

Luiz Cláudio, outra vítima fatal, era frequentador assíduo do local. "Ele era amigo, fornecia churrasco para o meu pai e cliente também, sempre estava conosco, adorava brincar, trabalhador, ajudava sempre o próximo e com um ótimo coração", disse.

O idoso participava de um projeto de distribuição de quentinhas para pessoas em situação de rua. Tricolor de coração, ele deixa uma filha adolescente, que irá participar da Olímpiada Internacional de Matemática.

O sobrinho dele, Augusto Luiz Barbosa, esteve no Instituto Médico Legal (IML), para realizar a liberação do corpo. Ele explicou que o tio também trabalhava com cestas de Páscoa e Natal, além de vender bolinhos de bacalhau.

"A gente tinha uma ação social, que todo último domingo do mês a gente levava 60 e às vezes 80 quentinhas para Marechal Hermes, para distribuir para as pessoas em situação de rua. Ele era um cara de família".