Sobrinho de ex-vereador assassinado

Terceira vítima fatal do ataque e que seria o alvo dos bandidos, Jadir Barbosa Tavares era sobrinho do ex-vereador Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, que foi assassinado há dois anos em um ataque semelhante em uma padaria, em Guadalupe, na Zona Norte. Na ocasião, um de seus irmãos, Jorge Tavares, tio de Jadir, também foi morto, assim como um garçom inocente, que estava comprando pão no momento da emboscada criminosa.

Antes de se eleger vereador em 2016, Zico Bacana era ex-policial militar e suspeito de participar de uma milícia que atuava na Comunidade de Eternit. Ele chegou a ser investigo na CPI das Milícias, mas não foi indiciado.

A quarta pessoa atingida pelos tiros, mas que sobreviveu, é o suboficial da Marinha, Alexandre Oliveira de Mello, 59 anos, que está internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.