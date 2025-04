CV tá com Barrão preso

Leonardo Farinazo Pampuri, o Léo Barrão, ex-chefe do tráfico na Vila Kennedy foi preso ontem, por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos). O criminoso foi capturado logo após deixar a Favela da Grota para participar de uma reunião do Comando Vermelho que seria realizada no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão.

A prisão faz parte da Operação Contenção, com o objetivo de conter o avanço da facção pela Zona Oeste. Segundo as investigações, a reunião de bandidos seria justamente para traçar estratégias de tomada de territórios.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso, que estava foragido da Justiça há nove anos, já estava tendo seus deslocamentos monitorados e, dessa forma, os agentes descobriram o trajeto que ele faria.