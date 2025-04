Flamengo na cela

A Polícia Militar prendeu, na noite da última quinta-feira, um criminoso apontado como um dos líderes do tráfico de drogas de Rio Bonito, na Região Metropolitana. Conhecido como "Flamengo", o bandido foi localizado com armas, drogas e radiotransmissores.

De acordo com a Polícia Militar, o traficante foi encontrado na Rua Dezoito, em Nova Cidade, bairro onde controla o tráfico de drogas. Com ele, as equipes do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam drogas, duas pistolas, munições e três radiotransmissores.

O suspeito já possuía passagens pela justiça por tráfico de drogas e associação criminosa. A polícia busca agora identificar possíveis conexões do detido com outras organizações criminosas que atuam na região de Rio Bonito.