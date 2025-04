Temporal no Rio provoca deslizamentos e quedas de árvores

Rio- O temporal que atinge o Rio desde sexta-feira (5) provocou ao menos dois deslizamentos e um desabamento nas últimas 24 horas. Até o momento, 10 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas nas comunidades da Formiga, Andaraí e Borel, na Grande Tijuca, todas na Zona Norte. Além disso, rodovias estão fechadas e diversas ocorrências de quedas de árvores são registradas pela cidade. A previsão é de chuva moderada a forte ao longo deste sábado (5).



O município segue em Estágio 2. Segundo a Defesa Civil, as ocorrências com mais destaque até esta manhã foram dois deslizamentos e um desabamento. Todas sem vítimas. O primeiro aconteceu na tarde de sexta-feira (4), na Travessa São Jorge, no Rio da Prata, em Bangu,na Zona Oeste, quando a margem de um rio cedeu. A outra foi na madrugada deste sábado (5) no Morro do Andaraí, quando uma escadaria deslizou. Já o desabamento ocorreu na Rua Sílvio Costa, em Anchieta. No local, dois imóveis precisaram ser interditados.

Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes alertou para a previsão de mais chuvas. "Meu pedido é para quem não tiver que sair, fique em casa, lê um livro, vê uma série, tem muita árvore caída, muito bolsão d´água e os órgãos ainda precisam trabalhar", disse.

As sirenes nas comunidades da Formiga, Borel e Andaraí, na região da Grande Tijuca, foram desmobilizadas por volta das 8h20 deste sábado (5), em função da redução da chuva no bairro.

Quedas de árvores

O Centro de Operações Rio registrou ao menos sete quedas de árvores ou galhos. Na Rua Conde de Bonfim, esquina com a Rua Valparaíso, no Largo da Segunda feira, Tijuca, por exemplo, uma árvore caiu, arrancando a raiz e bloqueando a via. No acidente, um prédio foi atingido. Relatos apontam que um morador do quarto andar, que mantinha alimentos e água para os pássaros da região, ficou sem janela.



Outras ocorrências ocorrem na Estrada do Pontal, altura da Avenida Canal Dois, no Recreio dos Bandeirantes; Rua Arueira, na altura da Rua Araticum, em Jacarepaguá; Estrada de Jacarepaguá, na altura da Estrada do Engenho D'Água; Estrada do Camboatá, na altura da Avenida Brasil, no sentido Vila Militar; e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, bairro Fátima. Na Estrada do Açude, no Alto da Boa Vista, uma árvore também caiu sobre uma fiação e interditou a via.

Reforço nos atendimentos

As equipes operacionais da Prefeitura do Rio permanecem de prontidão para serem acionadas em casos de emergência. De acordo com o Governo do Estado, há reforço estratégico nas regiões da Baixada, Costa Verde e Serrana do estado. Ao todo, são 1.500 PMs e mais de 5 mil agentes da Defesa Civil e Bombeiros de prontidão.



"Estamos organizando e coordenando todas as ações da PM, juntamente com o Corpo de Bombeiros, para garantir toda assistência nossa a população. Estamos com todo efetivo da PM mobilizado, com todas as equipes de paramédicos, com todas ambulâncias e grupamento de policiamento rodoviário guarnecendo as rodovias. Também estamos com viaturas e homens que fazem a operação de demolição, ou seja, máquinas, caminhões basculantes, todo aparato montado para socorrer a população", explicou o secretário da PM, coronel Menezes.



Ainda segundo o Centro de Operações Rio (COR), os primeiros registros de chuva foram verificados na madrugada de sexta-feira (4), quando bairros da Zona Oeste – como Campo Grande e Jacarepaguá – foram os mais atingidos. Ao longo do dia a chuva perdeu intensidade, mas voltou com registros elevados no início da noite, quando o município teve chuva muito forte em bairros como Alto da Boa Vista, Anchieta e outras regiões da Zona Norte do Rio. O cenário se repetiu ao longo da madrugada de sábado e os acumulados apresentaram expressiva elevação no período de 24 horas, conforme o balanço a seguir:



Cinco maiores registros em 24h até às 05h15:



– Tijuca/Muda – 141,6mm;

– Alto da Boa Vista – 128,0mm;

– Av. Brasil/Mendanha – 125,6mm;

– Anchieta – 117,4mm;

– Tijuca – 114,6mm.



Interdições em rodovias

BR-101 (Rio-Santos) – Angra dos Reis

- Km 474,3 – Parcial (sentido Paraty)

- Km 500 – Total (sentido Paraty)

- Km 503 – Interdição total



BR-393 – Três Rios

- Km 164 – Interdição parcial nos dois sentidos



BR-040 – Duque de Caxias

- Km 111 – Total (sentido Petrópolis)

- Km 112 – Total (sentido Rio)

Além disso, a praça de pedágio de Duque de Caxias (km 102), na subida da serra de Petrópolis, está interditada preventivamente, por medida de segurança.



BR-116 (Dutra) – São João de Meriti

- Km 169 – Total (sentido São Paulo)

Transtornos na BR-040





A forte chuva em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, causou um grande alagamento na BR-040, na altura dos km 111 e 112, comprometendo o tráfego em ambos os sentidos da Rodovia Washington Luiz, na tarde desta sexta-feira (4)

Segundo a Concer, concessionária responsável pela rodovia, o congestionamento no sentido Juiz de Fora atingiu 14 km por volta das 17h33, em razão da interdição total da via. Por volta das 22h, apenas as pistas foram liberadas.



Estragos





Diversos pontos de alagamentos foram registrados devido ao temporal. Em Vista Alegre, na Zona Norte, moradores que voltavam para a casa ficaram ilhados na Avenida Brás de Pina, devido a um grande bolsão d'água na via.

No Méier, outro ponto de alagamento se formou na Rua Vinte e Quatro de Maio, nas proximidades da Rua Cônego Tobias. Situação semelhante foi registrada no Boulevard 28 de Setembro, próximo à Praça Maracanã.



Quedas de árvores também foram registradas. Na Rua Emília Sampaio, uma árvore caiu sobre um imóvel comercial e interditou parcialmente a via, perto da Rua Teodoro Sampaio. Na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Barra da Tijuca, uma árvore atingiu a fiação elétrica próximo ao Gávea Golf Clube. Em Copacabana, outra árvore caiu na esquina da Rua Belford Roxo com a Rua Barata Ribeiro. O mesmo aconteceu na Rua Argélia, na altura da rua Afonso Ortiz Tirado, na Pavuna.



Petrópolis

A Defesa Civil de Petrópolis desmobilizou 24 pontos de apoio, nos cinco distritos, na madrugada deste sábado (5), após análise do cenário meteorológico. Além disso, continuam abertos quatro pontos, onde há famílias sendo atendidas. A cidade registrou ainda a menor temperatura do estado, com 13,7°C.

Pela manhã, o estágio operacional do município mudou para Observação, por conta da ausência de previsão de acumulados significativos de chuva nas próximas horas.

Ao todo, quatro ocorrências, sem gravidade, foram registradas, além de alguns pontos de alagamento no distrito de Pedro do Rio, no período da manhã de sexta. Equipes da Comdep estiveram no local e em conjunto com a concessionária Águas do Imperador fizeram a limpeza das vias.



"Tivemos uma madrugada sem ocorrências, com os acumulados abaixo do que estavam previstos. A chuva continua até amanhã e continuamos com as equipes de prontidão e prontos para atender a população", disse o prefeito Hingo Hammes.



Ocorrências:

- 2 quedas de árvores (Bonsucesso e Corrêas)

- 1 alagamento atingindo imóvel (Mosela)

- 1 queda de poste (Vila Felipe)

Ressaca



O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil entrou em vigência às 18h desta sexta-feira (4) e terá validade até o próximo domingo (06/04), às 09h. Por conta da alteração marítima, a ciclovia Tim Maia foi fechada preventivamente e só será reaberta quando a ressaca for encerrada.



Riscos



De acordo com a Defesa Civil, permanece o risco hidrológico muito alto nas regiões Costa Verde (Angra dos Reis), Baixada Fluminense (Duque de Caxias e São João de Meriti), Baixada Litorânea (Rio das Ostras) e Capital.



Há também a previsão de risco hidrológico alto a muito alto para todas as regiões do estado, com possibilidade de elevação e transbordamento dos níveis dos rios. Já em questão de deslizamento, o perigo maior está previsto para Angra.



Previsão para as próximas horas



Segundo o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da Prefeitura do Rio, as condições atmosféricas na cidade serão influenciadas pelo constante transporte de umidade do oceano para o continente ao longo de todo o sábado. Assim, a previsão é de nebulosidade ao longo do dia, com ocorrência de chuva moderada a forte na parte da manhã, passando para moderada/fraca a partir do fim da tarde. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas em declínio, com máxima prevista de 27°C e mínima de 17°C.