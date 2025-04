Identificar o problema é o melhor

Em casos de vício na família, é importante observar a pessoa em questão para que seja possível identificar o problema e auxiliar na busca por ajuda. A psicóloga Bruna Muniz completou dizendo que as relações interpessoais são afetadas de maneira incisiva.

"O descontrole financeiro é, provavelmente, a consequência mais imediata e visível. Mas, além disso, há um nível elevado de estresse causado pela ansiedade, uma vez que os resultados das apostas são extremamente imprevisíveis. Tanto o descontrole financeiro quanto o estresse afetam profundamente as relações interpessoais, levando a pessoa a enfrentar conflitos ou até se afastar", completou.

Qualquer jogo de aposta envolve excitação e gratificação que, combinados, ativam o sistema de recompensa cerebral. Era assim com os caça-níqueis, bingos e jogo do bicho. Mas a facilidade atual ao acesso, como as bets, tem tornado o fenômeno uma verdadeira epidemia.