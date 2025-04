Vício em apostas esportivas aumenta

A febre das 'Bets' vem causando problemas bem maiores do que financeiros na população. O vício em apostas esportivas cresce a cada dia e, em 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou mais de 1300 casos de pessoas que procuraram atendimento público por não conseguir largar os jogos pagos.

O Ministério da Saúde informa que as pessoas podem procurar tratamento em unidades de saúde para tentar se verem livres do chamado "jogo patológico". Das pessoas que buscaram atendimento no SUS, 57% são mulheres.

A psicóloga Bruna Muniz sinaliza atitudes que precisamos ficar atentos para identificar que uma pessoa está viciada em jogos e apostas: a obsessão pelo assunto e o estresse desproporcional com eventos relacionados ao jogo são os primeiros sintomas aparentes.

"Quando uma pessoa não consegue controlar o impulso de apostar, mesmo sabendo que deveria parar, já é um sinal de alerta. Outro indício preocupante é apostar valores mais altos na tentativa de recuperar perdas de apostas anteriores. Além disso, se a pessoa se mostrar estressada e obcecada com o tema, também é um indicativo de risco", informou a psicóloga.