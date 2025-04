Coletivo Mães da Uerj emite nota e marca protesto

O Coletivo Mães da Uerj, que presta auxílio a quem precisa levar seus filhos para a universidade, publicou uma nota nas redes sociais e marcou um protesto para a próxima quarta-feira (9) no campus.

"Isso não é um caso isolado, é um reflexo do descaso com as mães estudantes. Uma professora do curso de Serviço Social expulsou uma aluna da sala por estar com seu bebê. Um curso que deveria formar profissionais para defender direitos está, na prática, violando-os. Mesmo sendo lei, que a universidade deve oferecer um espaço infantil, essa estrutura simplesmente não existe. Não vamos mais aceitar. Não vamos mais nos calar. Vamos expor, vamos ocupar, vamos gritar até que entendam: nunca mais farão isso impunemente", informa trecho da nota.

A reportagem fez contato com a universidade, mas até o fechamento desta edição não havia recebido retorno. O espaço está aberto para manifestações.