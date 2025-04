PM de folga mata feirante a tiros após mulher o acusar de roubo

O feirante Pedro Henrique Dantas, de 20 anos, foi morto a tiros na manhã deste domingo (6), enquanto montava sua barraca na Praça Pan-Americana, na Penha, Zona Norte. Segundo testemunhas, o autor dos disparos é o sargento PM Fernando Baraúna, que estava de folga. A mulher do agente teria acusado a vítima de tê-la assaltado momentos antes.

fotogaleria

De acordo com relatos, o casal esteve em uma boate da região antes do crime. Pedro foi surpreendido com três tiros à queima-roupa enquanto se preparava para trabalhar. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30, mas, ao chegar ao local, o jovem já estava morto.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o PM no local sem ser algemado. Uma testemunha, amiga da vítima, gravou a cena e se revoltou:

"A gente estava na barraca do pastel, meu amigo trabalhador... ele [o PM] veio e confundiu com um ladrão por causa de um assalto que teve na boate. Matou meu amigo cruelmente, junto com a mulher, que foi conivente", afirmou.



No vídeo, a mulher do policial aparece aparentemente tranquila e chega a fazer um gesto obsceno com o dedo médio para quem grava. "Ela acha tudo normal, conivente, achando certo", diz a testemunha.



A Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados e que o policial, que estava fora de serviço, confessou os disparos. Ele foi levado à 22ª DP (Penha), preso em flagrante por homicídio e depois transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



A corporação afirmou ainda que a Corregedoria acompanha o caso e instaurou um procedimento interno. “O comando reitera que não compactua com excessos ou crimes cometidos por seus integrantes, punindo com rigor quando os fatos são confirmados”, disse a PM, em nota.



Os nomes do policial e de sua companheira não foram divulgados. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço permanece aberto para manifestações.