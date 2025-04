Assassinato causou gritaria entre moradores, que observaram crime pelas janelas

A ação provocou gritaria entre os moradores que acompanhavam, aflitos, toda a situação da janela de seus apartamentos. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 4° BPM (São Cristóvão) encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada. O policiamento ostensivo foi intensificado na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que a DHC investiga a morte. Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime. Até o fechamento desta edição ainda não havia sido divulgados o local e horário do enterro do motorista Patrick Scialom França.